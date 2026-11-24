



В числе участников встречи - первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, полномочный представитель Беларуси в МТРК "Мир", член Межгосударственного координационного совета МТРК "Мир" Владимир Перцов; заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента России и председатель совета директоров МТРК "Мир" Дмитрий Песков; председатель ЗАО "Межгосударственная телекомпания "Мир" Радик Батыршин.





Кроме того, во встрече примут участие руководители национальных представительств и филиалов МТРК "Мир" из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, а также директор Северо-Кавказского филиала и руководитель представительства в Кабардино-Балкарии.





МТРК "Мир" создана в 1992 году в целях сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ. Сегодня МТРК "Мир" - это телеканалы "МИР", МИР 24", радиоканал "МИР", информационно-аналитический интернет-портал MIR24.TV, а также многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт". Общий охват аудитории - более 180 млн человек.-0-

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с членами совета директоров МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.