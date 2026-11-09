Лукашенко: все районы в Беларуси по уровню развития должны стать не хуже Шкловского





Александр Лукашенко подчеркнул, что хоть Шкловский район и является его малой родиной, но у него аналогичное отношение к любому другому "куточку" Беларуси, и особенно к так называемым медвежьим углам.

На семинар-совещание приглашены руководители всех 118 районов Беларуси, чтобы перенимать опыт, делиться собственными практическими наработками. "Главное состоит в том, чтобы вы, увидев, сделали это у себя", - обратился глава государства к участникам мероприятия. На семинар-совещание приглашены руководители всех 118 районов Беларуси, чтобы перенимать опыт, делиться собственными практическими наработками. "Главное состоит в том, чтобы вы, увидев, сделали это у себя", - обратился глава государства к участникам мероприятия.

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шкловский район не в идеальном состоянии, но он может служить образцом для районов среднего уровня и ниже. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на рабочем совещании, которое завершает семинар о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.Президент при этом подчеркнул: он далек от мнения, что Шкловский район доведен до идеального состояния, что здесь все сделано. Это, скорее, средний район. Но было бы неплохо, чтобы все районы были по крайней мере такими. А те районы, которые гораздо лучше Шкловского, ни в коем случае не утратили свои позиции. "В стране достаточно таких районов (с более высоким уровнем развития. - Прим. БЕЛТА). Но те, которые надо "из подвала доставать" и середнячки - это Шкловский район - они должны быть такими", - пояснил глава государства.Александр Лукашенко обратил внимание, что в Шкловском районе стремились не только создавать новое, но и восстанавливать и развивать те объекты, которые остались со времен Советского Союза.Особый акцент глава государства сделал на природных ресурсах страны: "Главное, чем всегда будет заниматься Беларусь, - это лесопереработка, деревообрабатывающие предприятия и сельское хозяйство. Это два направления, от чего никогда не откажутся в Беларуси". И в Шкловском районе как раз есть предприятия, которые работают именно в этих сферах."Шкловский район - это точка, которую надо развивать. Здесь создано все необходимое (для развития. - Прим. БЕЛТА). Дальше упирайтесь и начинайте работать. Контроль будет сверхжесткий. Это я вам обещаю", - сказал Президент в адрес местных руководителей.