Лукашенко возразил Трампу насчет "суперинтеллекта" и предложил разобраться с главным чудом современности 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности
отметил риски, связанные с развитием искусственного интеллекта, передает корреспондент БЕЛТА.
"Искусственный интеллект - главное чудо современности - также требует внимания и контроля", - уверен глава государства.
Президент заметил, что способность ИИ к самообучению и автономному принятию решений создает новые риски, в том числе в военной сфере. Например, США, не скрываясь, создали Силы суперинтеллекта - структуру, которая занимается внедрением новых технологий в вооруженные силы. Причем, по решению Дональда Трампа, искусственный интеллект объявлен в США суперинтеллектом.
Александр Лукашенко возражает по поводу подобного определения: "Один субъект в природе может обладать неким суперинтеллектом. Это человек. А это (речь про искусственный интеллект. - Прим. БЕЛТА) не что иное как интеллект. Его "обозвали" те, кто на этом деньги зарабатывает, и нам, политикам, дурят голову. Мы, не осознавая всех нюансов, бежим следом за этими креативными ребятами, не думая о том, к чему это завтра приведет".
"Так давайте остановимся, подумаем, что будет завтра, что за этим шагом может быть. Может, действительно самообучается (ИИ способен к самообучению. - Прим. БЕЛТА), человек завтра не нужен будет и этот "суперинтеллект" нас приведет к тому, к чему мы не хотели. Давайте разберемся", - сказал Президент.
В этой связи Александр Лукашенко подчеркнул, что поддерживает инициативу Китая по сотрудничеству для предотвращения негативных явлений, связанных с развитием ИИ.-0-