Лукашенко: воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством

"Воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством. Именно танковые войска сыграли ключевую роль при освобождении республики в ходе стратегической наступательной операции "Багратион" и окончательном разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что молодое поколение защитников Отечества свято хранит и приумножает традиции фронтовиков, настойчиво совершенствует боевое мастерство, а танковые подразделения Вооруженных Сил, оснащенные модернизированными образцами бронетанковой техники и вооружения, являются надежным звеном в системе обеспечения военной безопасности государства.
"Убежден, что воины-танкисты и впредь будут надежно стоять на страже мира, оберегая суверенитет и независимость Отчизны, являясь примером преданного служения своей стране и народу", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал воинам-танкистам и их семьям счастья, благополучия и процветания, а также новых ратных успехов на благо родной Беларуси.-0-