Лукашенко: вклад Гродненской области в продовольственную безопасность страны впечатляет

Глава государства, поздравляя хлеборобов Гродненской области с долгожданным и по-настоящему народным праздником, отметил, что ежегодные "Дажынкі" - это "благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката". "Сельчане Гродненщины известны как рачительные хозяева, которые не боятся трудностей. Даже после августовского урагана, который погубил целые поля, вы не опустили руки, а сплотились и выстояли", - обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко поблагодарил многотысячную команду профессионалов за достойный результат. "Ваш общий вклад в продовольственную безопасность страны впечатляет: около полутора миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при самой высокой в Беларуси урожайности - почти 50 центнеров с гектара. Показатели по производству озимого рапса тоже одни из лучших в республике", - подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что нынешняя столица областного фестиваля-ярмарки - Кореличи - встречает гостей в новом облике: отремонтированы дороги и жилой фонд, построены спортивные и социальные объекты, возведен современный дом для молодых специалистов-аграриев. "Это не просто подарок райцентру к 630-летию, а еще одна инвестиция в будущее людей, которые кормят страну", - констатировал белорусский лидер.
"Убежден, и в дальнейшем хлеборобы Принеманского края будут выполнять все задачи, стоящие перед агропромышленным сектором региона", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем здоровья, счастья, достатка: "Пусть над вашими гостеприимными домами и урожайными полями всегда будет чистое мирное небо".
Поздравление Президента участникам областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Кореличах
Президент Республики Беларусь
Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.п. Кореличи
Уважаемые хлеборобы Гродненской области!
Сердечно поздравляю вас с долгожданным и по-настоящему народным праздником.
Ежегодные "Дажынкі" - наша благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката. Сельчане Гродненщины известны как рачительные хозяева, которые не боятся трудностей. Даже после августовского урагана, который погубил целые поля, вы не опустили руки, а сплотились и выстояли.
Спасибо многотысячной команде профессионалов за достойный результат. Ваш общий вклад в продовольственную безопасность страны впечатляет: около полутора миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при самой высокой в Беларуси урожайности - почти 50 центнеров с гектара. Показатели по производству озимого рапса тоже одни из лучших в республике.
Сегодня Кореличи - столица областного фестиваля-ярмарки - встречают гостей в новом облике: отремонтированы дороги и жилой фонд, построены спортивные и социальные объекты, возведен современный дом для молодых специалистов-аграриев. Это не просто подарок райцентру к 630-летию, а еще одна инвестиция в будущее людей, которые кормят страну.
Убежден, и в дальнейшем хлеборобы Принеманского края будут выполнять все задачи, стоящие перед агропромышленным сектором региона.
Желаю вам здоровья, счастья, достатка. Пусть над вашими гостеприимными домами и урожайными полями всегда будет чистое мирное небо.
Александр Лукашенко
26 сентября 2026 года.-0-
Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.п. Кореличи
Уважаемые хлеборобы Гродненской области!
Сердечно поздравляю вас с долгожданным и по-настоящему народным праздником.
Ежегодные "Дажынкі" - наша благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката. Сельчане Гродненщины известны как рачительные хозяева, которые не боятся трудностей. Даже после августовского урагана, который погубил целые поля, вы не опустили руки, а сплотились и выстояли.
Спасибо многотысячной команде профессионалов за достойный результат. Ваш общий вклад в продовольственную безопасность страны впечатляет: около полутора миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при самой высокой в Беларуси урожайности - почти 50 центнеров с гектара. Показатели по производству озимого рапса тоже одни из лучших в республике.
Сегодня Кореличи - столица областного фестиваля-ярмарки - встречают гостей в новом облике: отремонтированы дороги и жилой фонд, построены спортивные и социальные объекты, возведен современный дом для молодых специалистов-аграриев. Это не просто подарок райцентру к 630-летию, а еще одна инвестиция в будущее людей, которые кормят страну.
Убежден, и в дальнейшем хлеборобы Принеманского края будут выполнять все задачи, стоящие перед агропромышленным сектором региона.
Желаю вам здоровья, счастья, достатка. Пусть над вашими гостеприимными домами и урожайными полями всегда будет чистое мирное небо.
Александр Лукашенко
26 сентября 2026 года.-0-
Читайте также:
- За 30 лет сельское хозяйство Беларуси шагнуло далеко вперед - Перцов на "Дажынках" в Кореличах
- Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций
- Вольфович на "Дажынках" в Кореличах: создавая продовольственную безопасность, мы мирным трудом укрепляем страну
- За неустанный труд и любовь к своему делу. Лучших аграриев Гродненской области чествуют в Кореличах
- С шествия аграриев стартовали "Дажынкi" в Кореличах
- Праздник идет от подворья к подворью и впечатляет - гости об областных "Дажынках" в Кореличах
- Изобилие на каждом подворье. Со знакомства с достижениями районов начались в Кореличах областные "Дажынкi"
- Символы богатого урожая. Выставку снопов и караваев представили на "Дажынках" в Кореличах
- Областной фестиваль-ярмарка хлеборобов Гродненского региона "Дажынкi-2027" пройдет в Слониме