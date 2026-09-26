Лукашенко: вклад Гродненской области в продовольственную безопасность страны впечатляет

Президент пожелал всем здоровья, счастья, достатка: "Пусть над вашими гостеприимными домами и урожайными полями всегда будет чистое мирное небо".





Поздравление Президента участникам областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в Кореличах





Президент Республики Беларусь



Участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2026" в г.п. Кореличи



Уважаемые хлеборобы Гродненской области!



Сердечно поздравляю вас с долгожданным и по-настоящему народным праздником.



Ежегодные "Дажынкі" - наша благодарность тем, кто работает на хлебной ниве от рассвета до заката. Сельчане Гродненщины известны как рачительные хозяева, которые не боятся трудностей. Даже после августовского урагана, который погубил целые поля, вы не опустили руки, а сплотились и выстояли.



Спасибо многотысячной команде профессионалов за достойный результат. Ваш общий вклад в продовольственную безопасность страны впечатляет: около полутора миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур при самой высокой в Беларуси урожайности - почти 50 центнеров с гектара. Показатели по производству озимого рапса тоже одни из лучших в республике.



Сегодня Кореличи - столица областного фестиваля-ярмарки - встречают гостей в новом облике: отремонтированы дороги и жилой фонд, построены спортивные и социальные объекты, возведен современный дом для молодых специалистов-аграриев. Это не просто подарок райцентру к 630-летию, а еще одна инвестиция в будущее людей, которые кормят страну.



Убежден, и в дальнейшем хлеборобы Принеманского края будут выполнять все задачи, стоящие перед агропромышленным сектором региона.



Желаю вам здоровья, счастья, достатка. Пусть над вашими гостеприимными домами и урожайными полями всегда будет чистое мирное небо.



Александр Лукашенко



26 сентября 2026 года.-0-





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