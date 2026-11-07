Лукашенко в Шкловском районе посетит хозяйство, где поручал навести порядок к 7 ноября

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.





В Шкловском районе глава государства посетит сельхозпредприятие "Говяды-агро". В том числе его ждут на молочно-товарном комплексе "Говяды", который Президент посещал в середине сентября и поручал к празднику 7 ноября навести там и в хозяйстве в целом полный порядок. Теперь Александр Лукашенко ознакомится с тем, как были выполнены его поручения.





Ожидается, что Президент посетит еще один молочно-товарный комплекс хозяйства - "Черное", а также мехдвор.

Как сообщалось БЕЛТА, во время прошлого посещения "Говяды-агро" Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с управляемостью подобных укрупненных хозяйств. В частности, к данному предприятию было присоединено еще четыре сельхозорганизации, которые ранее работали отдельно друг от друга. При этом на территориях присоединенных некогда обособленных хозяйств не было начальников участков, что вело к потере управляемости. Как сообщалось БЕЛТА, во время прошлого посещения "Говяды-агро" Александр Лукашенко обратил внимание на проблемы с управляемостью подобных укрупненных хозяйств. В частности, к данному предприятию было присоединено еще четыре сельхозорганизации, которые ранее работали отдельно друг от друга. При этом на территориях присоединенных некогда обособленных хозяйств не было начальников участков, что вело к потере управляемости.





Обращал Президент внимание и на логистику - тракторы и комбайны "гоняли" за десятки километров от центрального машинного двора к удаленным полям и обратно. Александр Лукашенко напомнил, что в присоединенных хозяйствах на местах ближе к обрабатываемым полям также в свое время были мехдворы, которые надо содержать в порядке и задействовать в период сезонных работ.-0-