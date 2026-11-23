"Вы хорошо владеете региональными проблемами. Для нас, не говоря уже о вице-премьере, это очень важное направление. Там вообще аграрий должен быть. И в Гродненской области в силу того, что там у нас военный человек (речь о председателе Гродненского облисполкома Юрии Караеве. - Прим. БЕЛТА), ему нужна опора в области сельского хозяйства. Он не специалист в сельском хозяйстве, хотя за это время, будучи помощником и губернатором, он поднаторел по многим направлениям. И человек он такой хваткий. Но тем не менее опора эта нужна будет", - сказал Президент."Поэтому от вас (Дмитрия Городецкого. - Прим. БЕЛТА) очень серьезно зависит развитие и результаты от работы сельского хозяйства в Гродненской области. А вот от вас (Александра Ломского. - Прим. БЕЛТА) - в стране в целом, - отметил белорусский лидер. - Поэтому я очень рассчитываю на вас: что на помощника в Гродненской области, что на вице-премьера, который будет отвечать в целом за сельское хозяйство. Ну и для меня будет хорошая опора. Потому что вы видите, сколько внимания приходится уделять сельскому хозяйству".Александр Лукашенко также посоветовал назначенным руководителям не считать, что тот или иной участок, направление работы не входят в их сферу ответственности. "Село - это наша с вами забота. Деревня. Моя забота - это деревня. А ваша - агропромышленное производство. Потому что деревни без агропромышленного производства и, естественно, переработки быть не может. Поэтому, мужики, я на вас очень рассчитываю. Вы неплохо себя показали на прежней работе. Прошу вас к этому относиться ответственно", - напутствовал глава государства.-0-