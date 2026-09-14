Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы "маглi людзьмі звацца". Таких людей было немало, - подчеркнул глава государства. - И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой стараясь щадить чувства западного соседа, эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому - почти 200 улиц, проспектов, площадей и бульваров, названных в честь этой даты - 17 сентября".
Президент заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками - Днем Победы и Днем Независимости.
"История не раз доказывала: что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. "А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает", - отметил он. Президент также напомнил, что за многими наградами, даже личными, стоит труд целых коллективов, без которых значимые персональные достижения в различных отраслях были бы невозможны.
"Ордена, медали и почетные звания - знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников и, естественно, лично от меня - за мир, благополучие, счастливое настоящее и прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко от всего сердца поздравил собравшихся с заслуженными наградами и пожелал им крепкого здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Родины.
Глава государства наградил орденом Трудовой Славы открытые акционерные общества "Планар" и "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ", а также токаря-расточника цеха опытного производства №1 ОАО "Минский тракторный завод" Владимира Флейто.
Ордена Отечества III степени удостоена генеральный директор ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева, ордена Почета - заместитель председателя по производству СПК имени Деньщикова Гродненского района Геннадий Эйсмонт и председатель СПК "Озеры Гродненского района" Александр Шишко.
Ордена Отечества III степени удостоена генеральный директор ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева, ордена Почета - заместитель председателя по производству СПК имени Деньщикова Гродненского района Геннадий Эйсмонт и председатель СПК "Озеры Гродненского района" Александр Шишко.
Медалью Франциска Скорины награждены заведующий кафедрой биохимии Гродненского государственного медицинского университета Владимир Лелевич и артист заслуженного коллектива Беларуси "Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь" Анна Миркос.
Глава государства вручил медали "За трудовые заслуги", специальные листы об объявлении Благодарности Президента, а также нагрудные знаки тем, кто удостоен почетных званий.-0-