Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь пять лет назад. Дату 17 сентября 1939 года Президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. "После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, которые в Западной Белоруссии под гнетом польского государства были запрещены. Это факт", - сказал Александр Лукашенко."Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы "маглi людзьмі звацца". Таких людей было немало, - подчеркнул глава государства. - И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой стараясь щадить чувства западного соседа, эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому - почти 200 улиц, проспектов, площадей и бульваров, названных в честь этой даты - 17 сентября".Президент заметил, что праздник прижился и полюбился, занял почетное место в одном ряду с главными праздниками - Днем Победы и Днем Независимости."История не раз доказывала: что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить", - обратил внимание Александр Лукашенко.