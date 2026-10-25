Лукашенко в поздравлении Токаеву: Беларусь дорожит отношениями стратегического партнерства с Казахстаном

"Этот знаменательный день занимает особое место в истории страны, символизируя утверждение государственности и самостоятельного развития. Пройденный за годы независимости путь стал свидетельством созидательной силы казахстанцев, их сплоченности, мудрости, стремления к миру и благополучию", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что Беларусь дорожит отношениями стратегического партнерства с Казахстаном, которые являются примером взаимного доверия и подлинной заинтересованности в успехе друг друга. "Убежден, прочный фундамент нашей дружбы позволит и впредь вместе отвечать на вызовы современности, воплощать в жизнь масштабные проекты и инициативы, - отметил глава государства. - В целях обсуждения перспектив сотрудничества Минска и Астаны возобновляю приглашение посетить Беларусь с официальным визитом".
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья и счастья, а жителям Казахстана - добра и процветания.-0-