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Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
21 октября 2026, 07:00

Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем отца. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания, - говорится в поздравлении. - Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей".

Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия: "Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны".

"Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем отца

Дорогие соотечественники!

Примите искренние поздравления с Днем отца.

Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания.

Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей.

Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко,
21 октября 2026 года.-0-
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