Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи

"Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.





Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем отца





Дорогие соотечественники!



Примите искренние поздравления с Днем отца.



Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания.



Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей.



Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны.



Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси.



Александр Лукашенко,

21 октября 2026 года.-0-