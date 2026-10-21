Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи

"Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания, - говорится в поздравлении. - Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей".
Глава государства пожелал всем здоровья, счастья и благополучия: "Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны".
"Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем отца
Дорогие соотечественники!
Примите искренние поздравления с Днем отца.
Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания.
Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей.
Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
21 октября 2026 года.-0-
Примите искренние поздравления с Днем отца.
Этот праздник олицетворяет собой особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи, чьи знания, опыт и сила являются образцом для подражания.
Заботливый и любящий отец способен научить честно трудиться и служить Родине, принимать решения и брать за них ответственность, преодолевать любые трудности и уверенно достигать поставленных целей.
Всегда оставайтесь для своих родных верными и мудрыми спутниками, готовыми в любой момент стать на защиту семьи и страны.
Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть радость отцовства наполняет семейный очаг гармонией и согласием, вдохновляет вас и ваших близких на добрые свершения во благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
21 октября 2026 года.-0-