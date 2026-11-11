Лукашенко в поздравлении народу Польши подчеркнул стремление Беларуси к восстановлению диалога

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Беларусь к такому взаимному подходу готова и стремится, обратил внимание глава государства. "Мы твердо уверены, на обиде соседа своего счастья не построить. Только путем восстановления настоящих уважения и доверия можно справиться с любыми трудностями, вернуться к конструктивному развитию коммуникации, возродить успешное сотрудничество ради нашей общей пользы и будущего потомков", - подчеркнул Президент.





Александр Лукашенко пожелал жителям Польши мира, согласия, стабильности и процветания.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Польши с Национальным праздником независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.