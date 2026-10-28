28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени граждан страны и себя лично поздравил народ Чехии с Днем возникновения независимого чехословацкого государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"История взаимодействия наших стран помнит много примеров конструктивного сотрудничества. На протяжении десятилетий белорусы и чехи успешно развивали межчеловеческие контакты, реализовывали экономические, гуманитарные и культурные инициативы", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил: в нынешней сложной геополитической ситуации нужно делать акцент на том, что объединяет, а не отдаляет народы, вести основанный на взаимном уважении прагматичный диалог, а не накапливать нерешенные проблемы.
"Убежден, поиск пунктов совпадения интересов позволит Минску и Праге вернуться на путь созидательного партнерства на пользу обоих народов. Беларусь готова приложить для этого необходимые усилия", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал всем жителям Чехии счастья, благополучия и мирного неба над головой.-0-
Президент
28 октября 2026, 07:00
Лукашенко в поздравлении народу Чехии ориентировал на поиск взаимных интересов Минска и Праги
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