Лукашенко в поздравлении БГМУ: вы готовите специалистов, для которых медицина становится делом жизни





Глава государства подчеркнул, что БГМУ является ведущим медицинским научно-образовательным центром страны, подтвердившим высокий статус на международной арене: "Сохраняя лучшие традиции отечественного образования, успешно применяя передовые технологии и клиническую практику в обучении, вы готовите квалифицированных специалистов, для которых медицина становится делом жизни".





"Примите слова признательности за высокий профессионализм, ответственность в решении актуальных задач по сохранению здоровья наших граждан. Уверен, что и в дальнейшем, воспитывая новое поколение врачей, вы продолжите вносить вклад в развитие национального здравоохранения", - говорится в поздравлении.





Александр Лукашенко пожелал коллективу вуза и студентам успехов, достижения целей в их благородном деле, счастья, мира и добра.-0-