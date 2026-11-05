Лукашенко в Могилевской области ознакомится с реализацией проектов в сфере АПК

5 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Могилевскую область, где ознакомится с реализацией современных проектов в области сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.





Глава государства в Шкловском районе посетит "АСБ-Агро Городец", где ему доложат о работе и перспективах развития этого сельхозпредприятия. В предыдущий раз Александр Лукашенко был здесь с рабочей поездкой в сентябре 2025 года. Тогда он критически оценил увиденное и потребовал навести идеальный порядок на всех объектах предприятия, включая машинный двор, молочно-товарный комплекс и сельскохозяйственные участки. "Здесь есть возможность для того, чтобы иметь хорошее хозяйство, - подчеркнул он. - Не будет дисциплины - ничего не будет".

В мае 2026 года акции ЗАО "АСБ-Агро Городец" были переданы в хозяйственное ведение РУП "Могилевоблгаз". Была разработана комплексная программа модернизации сельхозпредприятия на 2026-2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей. В мае 2026 года акции ЗАО "АСБ-Агро Городец" были переданы в хозяйственное ведение РУП "Могилевоблгаз". Была разработана комплексная программа модернизации сельхозпредприятия на 2026-2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей.





Программой предусмотрено возведение мехмастерских со вспомогательными помещениями, модернизация склада для хранения минеральных удобрений, возведение профилактория для телят, силосных траншей, реконструкция фермы по откорму молодняка КРС.





Кроме того, возводится ферма по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. Большая часть работ уже выполнена. В настоящее время на ферму поступило 235 голов молодняка герефордской породы для формирования племенного мясного стада. Мясо коров этой породы обладает выраженной "мраморностью" и насыщенными вкусовыми качествами.