Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Сморгонского района, соседних Ошмянского и Островецкого, а также Гродненской области в целом.
Во время посещения предприятия речь пойдет о состоянии и перспективах развития в стране масложировой отрасли.
ООО "Белагротерминал" в Сморгони - крупный производственный комплекс по переработке масличных культур (сои и рапса). Его учредителем с июня 2024 года является МКООО "Содружество Рус", входящая в состав Группы компаний "Содружество" - крупного международного агропромышленного холдинга.
Почти половина продукции предприятия - рапсовое масло. Серьезную долю в производстве также занимают соевый и рапсовый шроты, соевое и льняное масла. Также выпускается рыжиковое масло и прочая продукция.
Президенту доложат о деятельности и перспективах развития Группы компаний "Содружество" в Беларуси, в том числе о реализации инновационного проекта по возведению маслоэкстракционного производства ООО "Белагротерминал".
Глава государства ознакомится с работой предприятия и с перечнем выпускаемой продукции.-0-