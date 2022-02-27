Лукашенко: в Гомеле все подготовлено для мирных переговоров, ждут шагов со стороны руководства Украины

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле все подготовлено для мирных переговоровна референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что накануне Президент России сообщил ему о готовности стороны провести переговоры: "Опять позвонил Президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо".

В Гомеле за ночь успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию. Осталось дождаться ответа от Украины. "Ждут", - сказал Президент.

"За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. Ответ: "Возможно. Переговорим". И так доверительно (я уже могу это озвучить), цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит", - раскрыл некоторые подробности глава государства.

"Я жду ответа", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что самое опасное, эскалация конфликта, еще впереди. Могут повториться югославские события, и важно не допустить этого. Помочь могут только переговоры, убежден белорусский лидер. "И если у них (у руководства Украины. - Прим. БЕЛТА) есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность, надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня пусть даже выдвигает Россия", - заключил глава государства.-0-

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