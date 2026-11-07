Лукашенко: в День Октябрьской революции мы вспоминаем судьбоносные события

Президент пожелал всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.





Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Октябрьской революции





Дорогие соотечественники!



Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.



В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь.



Для нашей республики 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство.



Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины.



Желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.



Александр Лукашенко,

7 ноября 2026 года.-0-





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