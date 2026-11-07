Лукашенко: в День Октябрьской революции мы вспоминаем судьбоносные события

"В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь", - отметил глава государства.
Президент обратил внимание, что для нашей республики 1917 год имеет особое значение. "Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство", - говорится в поздравлении.
"Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.
Поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.
В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь.
Для нашей республики 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство.
Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.
Александр Лукашенко,
7 ноября 2026 года.-0-
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции.
В этот праздник мы вспоминаем судьбоносные события, вернувшие миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь.
Для нашей республики 1917 год имеет особое значение. Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство.
Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября. Память о пережитых испытаниях усиливает связь между поколениями, упрочняет согласие и единство в обществе, вдохновляет на созидательные инициативы во благо Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела.
Александр Лукашенко,
7 ноября 2026 года.-0-
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