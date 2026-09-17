Лукашенко в День народного единства принимает участие в форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее"

Масштабное событие, посвященное Дню народного единства, состоится во Дворце спорта в Минске. Форум объедил рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов.
В основе мероприятия - шесть тематических блоков: "Героизм", "Миролюбие", "Трудолюбие", "Национальное наследие", "Роль белорусской женщины", "Молодость".
Ко Дню народного единства во Дворце спорта также представлена интерактивная выставка БЕЛТА "Одна страна - одна судьба", которая отражает традиции и смысл одного из главных праздников белорусской государственности. Экспозиция включает несколько составляющих: плакаты с фотографиями и архивными материалами, медиауголок, электронную историческую викторину, виртуальную экскурсию, интерактивную площадку.
Глава государства в поздравлении белорусам с Днем народного единства подчеркнул, что 17 сентября 1939 года - драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. "Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее", - отмечается в поздравлении.-0-