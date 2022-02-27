Лукашенко: в Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси всегда по-человечески относились к украинцам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства прокомментировал обращение Президента Украины Владимира Зеленского к белорусскому народу: "Совсем недавно "малый наполеончик" (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать. Так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а во время, которое предшествовало этим событиям. Вот им хочется, чтобы такая была Беларусь".

Александр Лукашенко напомнил, как в Беларусь с украинской территории поставлялось оружие для радикалов, как там готовили боевиков для протестов в Беларуси. Помимо этого Украина первой среди других стран закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов, ввела другие ограничительные меры, напомнил Президент.

"К кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Мы все делали, - подчеркнул Президент. - Что мы получили? И он сегодня выходит в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине".

По словам главы государства, сегодняшний конфликт в Украине - это еще цветочки. "Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком-то другом - он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже сейчас это не назвал "война". Это конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка", - заявил он.-0-

Александр Лукашенко