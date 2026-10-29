29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и граждан этой страны с Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Прочным фундаментом процветания вашей страны являются турецкое трудолюбие, национальное единство и внешнеполитическая самостоятельность, что вызывает большое уважение", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Минск придает важное значение отношениям с Анкарой, которые традиционно основываются на дружбе между народами и стремлении двух стран к глобальному миру и стабильности. "Уверен, белорусско-турецкое сотрудничество будет и в дальнейшем укрепляться через реализацию новых инициатив на экономическом, гуманитарном и других направлениях в интересах обеих стран и региона в целом, - подчеркнул Президент. - Убежден, этому будет способствовать продолжение нашего личного диалога".
Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану отличного здоровья и неисчерпаемой энергии, а жителям Турции - счастья и благополучия.-0-
Президент
29 октября 2026, 07:00
Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении сотрудничества с Турцией через реализацию новых инициатив
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