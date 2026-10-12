12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Испании с национальным праздником - Днем испанской нации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства напомнил высказывание хорошо известного в Беларуси Мигеля де Сервантеса: "История является свидетельницей прошлого, примером и поучением для настоящего, предостережением для будущего".
"Уверен, что позитивный опыт взаимодействия между нашими странами на протяжении более чем тридцати лет дипломатических отношений, уважительное отношение народов друг к другу, сходство традиционных ценностей помогут нам преодолеть искусственно созданную негативную политическую конъюнктуру, послужат основой для поддержки и расширения многочисленных дружеских, семейных и деловых контактов белорусов и испанцев", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал всем испанцам счастья, мира и благополучия.-0-
Президент
12 октября 2026, 07:00
Лукашенко уверен, что белорусы и испанцы преодолеют искусственно созданную негативную конъюнктуру
Фото Pixabay
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