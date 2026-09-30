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Новости
11:34
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Президент
11:33
Более 40 стран планируют принять участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"
Экономика
11:29
Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год
Президент
11:23
Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
Президент
11:15
Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны
В мире
11:13
Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси
Экономика
11:09
СМИ: информация о захвате самолета Flydubai не подтвердилась, экстренная ситуация возникла из-за драки между пилотами
В мире
11:08
Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане
Экономика
11:00
Почти 9 тыс. рублей ущерба: работница магазина в Ошмянах систематически воровала деньги и продукты
Регионы
10:50
Международные соревнования по выездке стартовали в Ратомке
Спорт
10:48
От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах
Экономика
10:47
Саснович победила в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине
Спорт
10:46
В хозяйстве Свислочского района горела зерносушилка
Происшествия
10:35
Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
Экономика
10:32
Дефицит финансирования Украины к 2029 году может достичь $54 млрд - МВФ
В мире
10:22
Мечтал о красивой жизни: 20-летний полочанин похитил у деда более 200 тыс. рублей
Регионы
10:15
Во Франции вынесли приговор банде, организовавшей детскую сеть карманников в Диснейленде
В мире
10:14
Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса
Общество
10:08
Во Франции во время школьных протестов задержали 440 человек
В мире
10:02
Рейс Flydubai из ОАЭ в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров
В мире
10:00
Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть
Экономика
09:59
Главы американских IT-компаний подписали соглашение Белого дома по контролю над ИИ
В мире
09:52
Более 200 любителей скандинавской ходьбы выйдут в Дзержинске на старт марафона в День пожилых людей
Регионы
09:48
Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя нового поколения
В мире
09:44
Парламентская дипломатия остается важной составляющей межгосударственных отношений - Кочанова
Политика