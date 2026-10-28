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Лукашенко утвердил новации по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
28 октября 2026, 17:00

Лукашенко утвердил новации по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября подписал указ №386 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам республиканской системы мониторинга общественной безопасности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Внесены изменения в указ от 28 ноября 2013 года №527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка" в части возложения обязанностей на облисполкомы и Минский горисполком по ежегодной актуализации перечней объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами видеонаблюдения.

Указ от 25 мая 2017 года №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности" изложен в новой редакции с учетом практического опыта применения этой системы.

Предусматривается дополнительное привлечение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к организационному и финансовому обеспечению системы мониторинга. При этом физические лица, собственники жилых помещений в многоквартирных жилых домах, освобождаются как от компенсации расходов республиканского бюджета, так и от оплаты электроэнергии, потребляемой оборудованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Определяются субъекты, освобождаемые от компенсации расходов, связанных софинансированием работ (услуг) по содержанию и эксплуатации системы мониторинга (бюджетные организации, организации коммунальной формы собственности, государственного дорожного хозяйства и другие). При этом список данных субъектов не является окончательным и может быть дополнен по решению Президента Беларуси.

Увеличено количество пользователей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Добавлены подразделения Вооруженных Сил, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность и охрану критически важных объектов.

Предусмотрена возможность использования системы мониторинга для фиксации административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Указом внесен и ряд иных изменений, направленных на повышение темпов и качества развития системы мониторинга.-0-
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