"Важно помнить, что в современных условиях особое значение имеет правовая защищенность белорусских субъектов хозяйствования и государства от последствий разного рода бандитских санкций. Инвестиционная привлекательность - один из важнейших приоритетов развития любой страны. Инвесторы могут рассчитывать на надежную судебную защиту своих интересов в Беларуси. Но при одном условии: если работают честно и не путают экономику с политикой", - заявил Александр Лукашенко.
В этой связи глава государства обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в системе судов общей юрисдикции. Начал работу Апелляционный экономический суд, реализуется единый для системы судов Кодекс гражданского судопроизводства. "Принятые решения были взвешенными, продуманными. В принципе, каких-то существенных недоработок не усматривается", - констатировал он.-0-