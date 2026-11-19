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Он обратил внимание, что свои полномочия по формированию высших судов уже реализует Всебелорусское народное собрание: "Некоторые из вас избраны на его предыдущем заседании".
Президент отметил, что участие представительной ветви власти в формировании судебной системы дает очень многое. "Как говорят теоретики, расширяет пределы истинной демократии, устанавливает новые формы взаимодействия ветвей власти, новые варианты сдержек, противовесов. Но суть не только в этом. Избрание судей собранием в разы повышает степень вашей ответственности перед обществом, - констатировал белорусский лидер. - Предлагая эту новацию, я исходил из того, что наши суды должны постепенно двигаться к своей независимости".
"Свою роль я хорошо осознаю и понимаю, - добавил Александр Лукашенко. - Роль Президента по Конституции - это координация, контроль за деятельностью ветвей власти и принятие соответствующих решений в плане компетенции".-0-