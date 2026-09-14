14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Льва XIV с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваше неустанное многолетнее служение Богу вдохновляет миллионы верующих на милосердие, сострадание и любовь к ближнему, - говорится в поздравлении. - В современном мире, который жаждет стабильности и безопасности, эта высокая миссия имеет уникальное духовное значение. Она укрепляет веру в силу диалога, находит широкий отклик среди людей разных стран и религий".
Глава государства заверил, что Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку Беларусью инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. "Убежден, что отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарных принципов", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко пожелал Льву XIV долгих лет жизни, доброго здоровья и Божьего благословения в ответственной деятельности.-0-
Президент
14 сентября 2026, 07:00
Лукашенко убежден в необходимости развития отношений между Минском и Ватиканом
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