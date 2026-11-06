Лукашенко требует покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве

"В ближайшее время мы должны рассмотреть вопросы дотаций селу. Хватит вот так вот выкидывать деньги. И сами не знаем, куда. Это не значит, что мы сократим. Может, даже увеличим деньги для села. Но мы должны четко понимать, система должна быть здравой. Может, кому-то уже и не надо помогать", - заявил белорусский лидер.
"Потому что в сельском хозяйстве иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он также указал на необходимость навести порядок во всех хозяйствах. "Председатели райисполкомов должны понимать, что они в своем районе должны навести порядок", - сказал Президент.
Александр Лукашенко напомнил управляющему делами Президента Беларуси Юрию Назарову о еще одном поручении в области сельского хозяйства. Оно касается очистки от зарослей и использования для получения кормов пойменных территорий рек. Об этом глава государства говорил ранее во время посещения Припятского региона. Сейчас для обработки этих территорий делают специальную фрезу, и эти работы как раз курирует управделами.-0-