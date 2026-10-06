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Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 

Опубликовано:

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Президент
06 октября 2026, 10:34

Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, а не "сказки" и обещания сделать что-то нужное в перспективе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область при посещении испытательного полигона ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о перспективных разработках НАН Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. В этом направлении белорусские ученые работают в том числе в интересах гражданского сектора. Например, производят промышленную взрывчатку, которая очень востребована в геологоразведке, при разработке карьеров.

В военной сфере одна из актуальных ныне задач, как сказал Александр Лукашенко, - это "обнулить беспилотники". То есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере.

"Нужен результат, - требует от ученых глава государства. - При подготовке к этой поездке я подумал о том, что Владимир Степанович (председатель президиума НАН Владимир Караник. - Прим. БЕЛТА) впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах в обеспечении безопасности государства. Это не должно быть очередной сказкой, что мы завтра что-то сделаем".

Разработка новых средств борьбы с беспилотниками и совершенствование самих беспилотников - это важное, но не единственное направление, по которому государство ждет серьезных результатов от научной сферы. Безусловно, все эти работы требуют серьезного финансирования. "Это существенные государственные вложения. Они дают тот результат, который могут дать, который нужен и военным и стране?" - такой принципиальный вопрос Александр Лукашенко поставил перед участниками мероприятия.

Вице-премьер Виктор Каранкевич и замглавы Администрации Президента Павел Муравейко доложили, что задачи, которые ставятся перед учеными, решаются. Но Президент требует, чтобы отдача была максимальная и с результатом не в отдаленной перспективе, а с конкретными сжатыми сроками.

"Чтобы мы нарезали задачу: иди, решай. И каждые полгода контролировать, - сказал глава государства. - Вот эти разговоры общие никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решать те задачи, которые надо решить. Других задач не будет. Нам не нужны ученые, которые ходят и сказки рассказывают".

Во время посещения испытательного полигона Александру Лукашенко демонстрируют в том числе беспилотные летательные аппараты, испытания высокоэнергетических взрывчатых веществ, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и специального снаряжения, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА.

/Будет дополнено/.-0- 
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