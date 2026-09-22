22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от местных властей обеспечивать заселение нового арендного жилья в короткие сроки. Об этом он заявил 22 сентября на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.

Некоторое время назад были вопросы с заселением нового арендного жилья. В связи с чем Президент подписал указ №388, который вступил в силу с 1 января 2026 года. В соответствии с ним сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан, а сроки заселения в построенные государственные арендные квартиры ограничены 30 рабочими днями от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. Ранее такое заселение могло занимать до 200 дней."Не так давно, после жалоб, мы приняли решение о максимальном сокращении сроков заселения новостроек. Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны, - подчеркнул Президент. - Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено".-0-