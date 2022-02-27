Лукашенко: то, что сегодня предлагает Россия к переговорам, это уже все есть

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что сегодня предлагает Россия к переговорам, это уже все есть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"И на это надо идти и восстанавливать Украину", - уверен глава государства.

То же касается демилитаризации. "Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия. Не требуйте и не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - посоветовал белорусский лидер.

Что касается Донбасса, так он уже не украинский.

"То есть то, что предлагает сегодня Россия к переговорам и проекты решений, - это уже все есть. Просто надо остановить войну, и на это надо идти и восстанавливать Украину", - заявил глава государства.

"Вы думаете, Запад будет помогать Украине восстановиться? Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там - нефть, в земле все, что нужно американцам, однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина и про нее забудут. Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке, Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Никто не помнит. А страдать будет украинский народ", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-