Александр Лукашенко отметил, что ему регулярно кладут на стол информацию с анализом проблемных вопросов, которые граждане поднимают в социальных сетях. "Если я вижу, что человек жалуется и там судьба этого человека… Вот судьба человека мне небезразлична. Судьбу человека никому не позволено разрушать", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент поручил председателю Верховного Суда Андрею Шведу по итогам совещания аккумулировать все рабочие вопросы, собрать пожелания и предложения от судей. "И давайте договоримся так: по итогам года в январе (вы это все проанализируете) придете, доложите для принятия каких-то решений", - сказал глава государства.
Обращаясь ко всем участникам совещания, Президент сказал: "Я не услышал отторжения по каким-то рассуждениям в ваших выступлениях - и руководителей Конституционного и Верховного судов, и генерального прокурора - не увидел каких-то расхождений с той политикой, которая проводится в государстве. Вы все правильно понимаете. Если кто-то неправильно понимал, услышав эти рассуждения, размышления, будет правильные принимать решения. Если будет так, самое главное - мы с вами сохраним нашу страну. Умирать мы не собираемся. Поэтому для нас, а, главное, для наших детей и внуков (сохраним страну. - Прим. БЕЛТА). Я вам благодарен за разговор".
Отдельное поручение Александр Лукашенко дал замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс: "Надо стенограмму взять, проанализировать ее. И на каждое замечание, даже мелкое, ответить (как у нас раньше было принято) заявителю. Или мы берем для рассмотрения эти вопросы и работаем над ними, каким образом и как привлекаем этих заявителей; или же мы мотивированно отказываемся от решения из замечаний и предложений. Но обязательно мы должны, как я всегда требую, ответить этому человеку или руководителю органа власти на его замечания".-0-