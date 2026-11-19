19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные решения не должны добивать предприятия, которые оказались в тяжелой экономической ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как Президент акцентирую ваше внимание на предприятиях, попавших в тяжелую экономическую ситуацию. Судебное решение не должно их добивать, - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам совещания. - Судьбы трудовых коллективов, людей, их семей - тоже ваша ответственность. И я очень прошу вас иметь здесь теснейший контакт и даже запускать чаще всего вперед исполнительные органы власти на местах, чтобы вы вместе с ними отвечали за работу реального сектора экономики. Мы все прямо или косвенно за нее отвечаем".
В этой связи глава государства обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в системе судов общей юрисдикции. Начал работу Апелляционный экономический суд, реализуется единый для системы судов Кодекс гражданского судопроизводства. "Принятые решения были взвешенными, продуманными, и, в принципе, каких-то существенных недоработок не усматривается", - констатировал он.-0-
Президент
19 ноября 2026, 11:20
Лукашенко: судебные решения не должны добивать предприятия с тяжелой экономической ситуацией
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