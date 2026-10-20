Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью

Товарооборот Беларуси и Брянской области с 2021 года стабильно превышал $800 млн, а в некоторые годы - $900 млн, вплотную приближаясь к $1 млрд. За январь - август этого года он составил более $582 млн, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сальдо для нашей страны положительное - более $387 млн (плюс 13%). Основу белорусского экспорта составляют сельскохозяйственные машины и механизмы, нефтепродукты, молоко и сливки, минеральные удобрения, сыры и творог, кокс и битум.

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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу нарастить объемы взаимной торговли с Брянской областью. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором этого российского региона Егором Ковальчуком, передает корреспондент БЕЛТА."Планировали когда-то развивать наш фундамент - экономические отношения. Правда, к 1 млрд (долларов США. - Прим. БЕЛТА) подошли, но не взяли эту планку. Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота", - сказал белорусский лидер.Президент обозначил ключевые направления для развития двустороннего взаимодействия.