Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью

- Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусам, пострадавшим от ударов БПЛА
Президент обозначил ключевые направления для развития двустороннего взаимодействия.
Товарооборот Беларуси и Брянской области с 2021 года стабильно превышал $800 млн, а в некоторые годы - $900 млн, вплотную приближаясь к $1 млрд. За январь - август этого года он составил более $582 млн, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сальдо для нашей страны положительное - более $387 млн (плюс 13%). Основу белорусского экспорта составляют сельскохозяйственные машины и механизмы, нефтепродукты, молоко и сливки, минеральные удобрения, сыры и творог, кокс и битум.
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