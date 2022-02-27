Лукашенко: США являются единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США являются единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия и Китай - основные конкуренты Америки. "Вот эту проблему они решают. Заметьте, дошли уже до войны", - сказал он.

Однако, констатировал Президент, США все это старается делать руками других стран. "Но сами, и публично, заявляют: НАТО, Америка, нет-нет, мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Ну, вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками. А сами будут стоять за литовцами, украинцами. Что у Литвы, что у Украины, Польши - у них одинаковая политика и позиция", - отметил Александр Лукашенко.

Он в очередной раз упомянул об обращении Президента Украины Владимира Зеленского к белорусскому народу: "Вот он завывал там: мы соседи, мы соседи! Так я всегда говорил: слушайте, соседей не выбирают, они от бога, давайте жить и дружить. Я всегда это говорил. Что ты мне это сегодня напоминаешь, когда конфликт идет?"

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко также высказался за народную дипломатию. Об этом спросила представитель Литвы. "Народную дипломатию не закроешь. От одного, десяти человек вал пойдет, и его никто не остановит. Я это из своей практики знаю. Поэтому милости просим в Беларусь, давайте восстанавливать нормальные отношения. Вы раньше уйдете с повестки американцев, чем украинцы. И про вас забудут. И вы будете просто нищими, если не успеете сбежать куда-то. Но уже не так активно принимают. Ни в Германии, ни во Франции".-0-