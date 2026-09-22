Лукашенко спросил чиновников о причинах снижения темпов ввода жилья в первом полугодии 2026 года

- "Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой
"Все решения, о которых просило правительство, облисполкомы, по данным вопросам приняты. Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?" - уточнил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное.
"Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Президент.-0-
Читайте также: