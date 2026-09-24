24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства энергетики с 25-летием со дня его образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Этот день стал важной вехой в развитии белорусской государственности. Вам была доверена работа по организации надежного обеспечения страны энергией, которая является одной из составляющих национальной безопасности", - говорится в поздравлении.
Глава государства обратил внимание, что за четверть века отечественная энергетика кардинально изменилась: обновлены генерирующие мощности и сетевая инфраструктура, развиваются газовая и топливная отрасли. "Историческим решением стало строительство Белорусской атомной электростанции, что способствовало укреплению суверенитета государства", - подчеркнул он.
Президент отметил, что за всеми достижениями - профессионализм и ответственность сотрудников министерства, которые не только успешно решают задачи сегодняшнего дня, но и разрабатывают энергетическую стратегию республики на десятилетия вперед.
"Особые слова признательности адресую ветеранам, чей труд заложил прочную основу энергосистемы независимой Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя будущего родной страны.-0-
Президент
24 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: сотрудники Минэнерго разрабатывают энергетическую стратегию страны на десятилетия вперед
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