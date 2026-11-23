Лукашенко согласовал назначение Константина Бурака первым заместителем генерального секретаря СНГ
Константин Бурак. Фото из архива
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Константина Бурака на должность первого заместителя генерального секретаря Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.
До настоящего времени Константин Бурак занимал пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Гродненской области.
Квотная должность первого заместителя генерального секретаря СНГ закреплена за Беларусью как страной постоянного пребывания штаб-квартиры Содружества Независимых Государств.-0-