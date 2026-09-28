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Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие

Опубликовано:

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Президент
28 сентября 2026, 11:55

Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание руководителей, что уже в ближайшее время они придут в новые коллективы, будет необходимо решать стоящие перед регионами задачи. В связи с этим Александр Лукашенко дал такое напутствие в части кадровой работы: "Часто, назначая людей, я им говорю: дайте шанс всем тем, с кем вы будете завтра работать. Но эти люди должны понимать, что времени, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результат. Если результата нет, вы видите, что человек не бежит - значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал вам бежать, чтобы вы не отстали. Отстанете - те, кто за вами бежит, затопчут вас".

Пост председателя Городокского райисполкома займет Ирина Дубовец. До настоящего времени она работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам Витебского областного КУП водопроводно-канализационного хозяйства "Витебскоблводоканал".
 
Виталий Карталевский согласован для назначения на пост председателя Толочинского райисполкома. В 2023-2026 годах он занимал должность начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Витебской области.
 
Клецкий райисполком возглавит Дмитрий Сосинович. Прежде он работал на посту председателя Стародорожского райисполкома.
 
В свою очередь Стародорожский райисполком теперь будет возглавлять Александр Протащик. До настоящего времени он работал директором ОАО "Стародорожский райагросервис".
 
Пост председателя Копыльского райисполкома займет Иван Домашевич. Прежде он работал директором ООО "Новополесский-Агро" в Солигорском районе.
 
Виталий Платун, который возглавлял Любанский райисполком, теперь возглавит Слуцкий райисполком.
 
А во главе Любанского района теперь встанет Жанна Алишевич. До этого она уже работала в местном райисполкоме, но на посту первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию.
 
На пост председателя Климовичского райисполкома согласован Александр Анженко. Ранее он был заместителем председателя Хотимского райисполкома по вопросам строительства и ЖКХ.
 
Новым главой администрации Партизанского района города Минска станет Николай Строк. Для него это повышение после работы в должности первого заместителя главы администрации Фрунзенского района столицы.
 
Администрацию Первомайского района города Минска возглавит Александр Драгун. Прежде он работал на посту председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-
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  • Лукашенко согласовал назначение десяти новых руководителей районов и дал им ценное напутствие
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