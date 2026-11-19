19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Белорусские артиллеристы и ракетчики - достойные наследники славы поколения ветеранов-фронтовиков, отстоявших нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны. Их отличает железная выдержка, точность расчетов, глубокие знания и слаженность работы в любых условиях", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси сегодня составляют основу огневой мощи армии. "Опыт военных конфликтов подтверждает, что значение рода войск в современной войне будет только возрастать, а безупречное владение сложнейшим вооружением является самой надежной гарантией суверенитета нашего государства и мирного труда белорусского народа", - подчеркнул он.
"Особые слова благодарности - ветеранам-ракетчикам и артиллеристам, чьи преданность профессии и верность воинскому долгу служат достойным примером для молодого поколения", - добавил Александр Лукашенко.
Президент поблагодарил артиллеристов и ракетчиков за службу, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия, а также достижения новых профессиональных высот в ратном труде на благо Беларуси.-0-
Президент
19 ноября 2026, 07:00
Лукашенко: соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии - основа огневой мощи армии
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