29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.





"Эта дата служит важным напоминанием для всего мирового сообщества о значимости защиты неотъемлемых прав палестинцев на самоопределение, национальную независимость и государственный суверенитет", - говорится в поздравлении.





Президент подчеркнул, что Минск всегда выступает за историческую справедливость, незыблемость прав человека на жизнь и решительно осуждает любые проявления насилия против гражданского населения. "Мы с глубокой тревогой следим за ситуацией на Ближнем Востоке и разделяем боль палестинцев, которые ежедневно сталкиваются с суровыми испытаниями и гуманитарными вызовами", - отметил белорусский лидер.





Глава государства убежден, что традиционно дружественные связи и впредь будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества на пользу Беларуси и Палестины.





Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям Палестины - мира и благополучия.-0-