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Лукашенко рассказал, есть ли у него друзья

Опубликовано:

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Президент
07 ноября 2026, 13:46

Лукашенко рассказал, есть ли у него друзья

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не может сказать, что у него есть друзья. Тем не менее есть хорошие люди, с которыми он может пообщаться. Об этом глава государства рассказал во время общения с жителями агрогородка Говяды во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"У Президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то Президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее… Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции, - сказал Александр Лукашенко. - Вы знаете - для меня это неприемлемо. Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее. Но всегда помню, что я - Президент. И для всех я должен быть не то, что одинаков - одинаков я не бываю... Я очень люблю людей, которые трудятся, трудяг".
Александр Лукашенко также рассказал, что справедливость - его главный лозунг. Он вспомнил, как на днях в агрогородке Городец в Шкловском районе общался с людьми, со многими из которых прежде работал в сельском хозяйстве: "Жесткие были дисциплина и требования. Но всегда было справедливо. Это - мой лозунг".

"Надо сделать так, чтобы человек, даже в тюрьму попав, понимал, что справедливо, сам виноват. Поэтому в основе должна быть справедливость. И у нас, восточных славян, сейчас жесточайший спрос на справедливость. Люди хотят справедливости. В Западной Европе, я знаю этих людей, - у них по-другому несколько. А наши люди никогда не потерпят несправедливости", - заявил белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что некоторые в окружении человека, который становится Президентом и получает власть, действительно могут думать, что теперь он им чем-то обязан, должен правдами и неправдами помочь. "Это не проблема - помочь. Но надо понимать, что тебя видит масса людей. И все хотят помощи", - заметил Александр Лукашенко.
Возвращаясь к вопросу о своих друзьях, глава государства сказал: "Трудно даже сказать, что это за люди должны быть. Ну, может, сыновья, которые никогда тебя не предадут, и которые сделают так, как ты требуешь и как скажешь. По крайней мере, о моих сыновьях не видели и не слышали, что они у кого-то что-то отобрали и куда-то не туда положили. Или вас обобрали. Везде так: пришел к власти, значит, и друзья, и родственники, родные - все должны быть богатыми. Это не ко мне. Я вырос, как и все вы, в бедноте этой. Совсем недалеко. И я знаю, что такое жизнь простого человека. Поэтому я стараюсь помочь".

Александр Лукашенко обратился и к теме религии, отметив, что людям с большой властью нелишне помнить об этом. "Все ж в основном верующие. Если так, то Он (Господь. - Прим. БЕЛТА) видит, кто чем занимается. Это тоже надо иметь в виду. Нам, людям с большой властью, нужен Он, чтобы спросил. Но чтобы с меня не спросил так, как с других, я стараюсь быть справедливым", - сказал Президент.-0-
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