Лукашенко рассказал, есть ли у него друзья

"У Президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то Президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее… Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции, - сказал Александр Лукашенко. - Вы знаете - для меня это неприемлемо. Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее. Но всегда помню, что я - Президент. И для всех я должен быть не то, что одинаков - одинаков я не бываю... Я очень люблю людей, которые трудятся, трудяг".





"Надо сделать так, чтобы человек, даже в тюрьму попав, понимал, что справедливо, сам виноват. Поэтому в основе должна быть справедливость. И у нас, восточных славян, сейчас жесточайший спрос на справедливость. Люди хотят справедливости. В Западной Европе, я знаю этих людей, - у них по-другому несколько. А наши люди никогда не потерпят несправедливости", - заявил белорусский лидер.





Глава государства констатировал, что некоторые в окружении человека, который становится Президентом и получает власть, действительно могут думать, что теперь он им чем-то обязан, должен правдами и неправдами помочь. "Это не проблема - помочь. Но надо понимать, что тебя видит масса людей. И все хотят помощи", - заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также рассказал, что справедливость - его главный лозунг. Он вспомнил, как на днях в агрогородке Городец в Шкловском районе общался с людьми, со многими из которых прежде работал в сельском хозяйстве: "Жесткие были дисциплина и требования. Но всегда было справедливо. Это - мой лозунг".Возвращаясь к вопросу о своих друзьях, глава государства сказал: "Трудно даже сказать, что это за люди должны быть. Ну, может, сыновья, которые никогда тебя не предадут, и которые сделают так, как ты требуешь и как скажешь. По крайней мере, о моих сыновьях не видели и не слышали, что они у кого-то что-то отобрали и куда-то не туда положили. Или вас обобрали. Везде так: пришел к власти, значит, и друзья, и родственники, родные - все должны быть богатыми. Это не ко мне. Я вырос, как и все вы, в бедноте этой. Совсем недалеко. И я знаю, что такое жизнь простого человека. Поэтому я стараюсь помочь".