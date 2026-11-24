24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 24 ноября проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
На рассмотрение участников мероприятия внесены вопросы о подготовке предстоящего третьего заседания VII ВНС и утверждении его повестки дня, кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов, а также Центральной избирательной комиссии. В программу заседания Президиума включено обсуждение вопросов премьер-министру о выполнении в этом году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
Как сообщалось БЕЛТА, третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.
Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным - исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.-0-
Президент
24 ноября 2026, 12:13
Лукашенко проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
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