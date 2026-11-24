24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 24 ноября проведет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.



На рассмотрение участников мероприятия внесены вопросы о подготовке предстоящего третьего заседания VII ВНС и утверждении его повестки дня, кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов, а также Центральной избирательной комиссии. В программу заседания Президиума включено обсуждение вопросов премьер-министру о выполнении в этом году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.



Как сообщалось БЕЛТА, третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.



Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным - исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.



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