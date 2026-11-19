19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября во Дворце Независимости проведет совещание с судейским корпусом, сообщает БЕЛТА.
На мероприятие приглашены 250 человек: высшие должностные лица, руководители государственных органов, судьи Конституционного и Верховного судов, Апелляционного экономического суда, областных и Минского городского суда, экономических судов областей и города Минска, районных и городских судов.
В числе тем совещания - перспективы развития конституционного правосудия, актуальные вопросы деятельности судов общей юрисдикции, вопросы взаимодействия прокуратуры и судов, роль экономического правосудия в защите интересов государства и субъектов хозяйствования, совершенствование работы судов с населением.-0-
Президент
19 ноября 2026, 10:47
Лукашенко проведет совещание с судейским корпусом
Фото из архива
Новости рубрики Президент
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Главное
Топ-новости
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
Импортозамещающую продукцию на более чем $26 млрд произвели в Беларуси за девять месяцев текущего года
С нами интереснее