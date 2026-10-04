Лукашенко проведет "контрольный срез" развития туризма в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко до конца года проведет "контрольный срез" развития туризма в Беларуси. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1"
заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.
"Интересным направлением, мне кажется, будут мероприятия, связанные с (может быть, подведение итогов - это громкое слово) неким контрольным срезом туризма", - сказал Дмитрий Крутой.
Он напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовой внутренний продукт.
"Мы Президенту еще прорабатываем варианты, где и как. Но большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен", - отметил глава Администрации Президента.-0-