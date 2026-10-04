Лукашенко проведет "контрольный срез" развития туризма в Беларуси

"Мы Президенту еще прорабатываем варианты, где и как. Но большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен", - отметил глава Администрации Президента.-0-





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