7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ №355, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. В их числе Татьяна Тупик, которая назначена председателем Минского городского суда на новый пятилетний срок.
Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере.-0-
Президент
07 октября 2026, 17:50
Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе
Фото из архива
Новости рубрики Президент
Лукашенко: холдинг "Белресурсы" вносит весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность страны
Справиться с терроризмом можно только сообща. Лукашенко направил приветствие участникам Контртеррористического форума
Главное
Топ-новости
Лукашенко: холдинг "Белресурсы" вносит весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность страны
"Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов
С нами интереснее