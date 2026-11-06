6 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает работу в Шкловском районе, сообщает БЕЛТА.
Глава государства приехал в Шкловский райагросервис, где не так давно по его поручению провели масштабную реконструкцию. Она позволила создать современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования животноводческих комплексов.
Уже в ближайшие дни райагросервис в Шклове станет одной из основных точек для проведения республиканского семинара о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района.
До начала реконструкции на территории организации находилось почти два десятка зданий и сооружений 1950-1975 годов постройки. Было принято решение о сносе части из них и создании на этой территории современной ремонтной организации районного уровня, которая бы задавала стандарты в развитии подобных организаций по всей стране.
Центральная ремонтная мастерская предназначена для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормоуборочных, зерноуборочных машин и иной сельхозтехники.
Глава государства также посетит территорию бывшей мебельной фабрики в Шклове, чтобы на месте изучить возможность размещения здесь нового производства.-0-
Президент
06 ноября 2026, 16:49
Лукашенко продолжает работу в Шкловском районе
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