19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопустимо перегружать суды экономическими и финансовыми вопросами, которые можно решить на местах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании
с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я всегда требую от правительства, других органов власти, губернаторов зарубить себе на носу: по финансам, экономике не перегружайте суды. Там, где вы должны принимать решения, принимайте. Там, где вы нахомутали проблем, а потом скинули на суды, - это недопустимо. У нас в советские времена в суд не грузили это все, а разбирались в райкомах, райисполкомах. Так зачем мы сейчас перегружаем суды?" - задал вопрос Александр Лукашенко.
Глава государства привел пример с решением о банкротстве того или иного предприятия, которое могут принять местные органы власти, определившись с будущим предприятия. "Я сторонник того, чтобы ни в коем случае не перегружали суды по экономическим и финансовым вопросам. Если уж действительно спор, - частник и частник, частник с государством - без суда не обойдешься. Но когда спорят два государственные предприятия и идут в суд, это крайний случай и нежелательно. Пусть исполкомы на месте разбираются с этими проблемами", - подчеркнул он.
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