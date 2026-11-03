Лукашенко призывает Европу договариваться, а не пытаться переделывать друг друга

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евросоюза искать пути для сотрудничества и договариваться. Об этом он заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности , передает корреспондент БЕЛТА.





"Пора понять бесспорную, неоспоримую истину: безопасность и экономика - две стороны одной медали. Они не могут существовать друг без друга. Пора перестать тешить себя иллюзиями, что можно кого-то переделать. Надо договариваться о принципах сосуществования и открывать путь к добрососедству", - подчеркнул белорусский лидер.

"Народы не просят уступок или какого-то особого отношения. Они хотят просто честно работать и жить под мирным небом. Как никогда раньше, народы не требуют чего-то сверхъестественного. Они больше нас, политиков, чувствуют, что может быть (что может произойти. - Прим. БЕЛТА) и опасность того, к чему мы можем прийти. И поэтому они требуют", - обратил внимание Александр Лукашенко.