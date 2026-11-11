Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ

"Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ", - заявил Александр Лукашенко. В связи с этим он поддержал решения в отношении мобильных подразделений противовоздушной обороны для обеспечения работы войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил, которые были вынесены на саммит.

"Это пример того, что мы должны постоянно осуществлять адаптацию разработанных нами военных механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня. Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им (это еще важнее)", - убежден глава белорусского государства.-0-

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.