Лукашенко призвал к укреплению военного потенциала ОДКБ

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"Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ", - заявил Александр Лукашенко. В связи с этим он поддержал решения в отношении мобильных подразделений противовоздушной обороны для обеспечения работы войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил, которые были вынесены на саммит.
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"Это пример того, что мы должны постоянно осуществлять адаптацию разработанных нами военных механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня. Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им (это еще важнее)", - убежден глава белорусского государства.-0-