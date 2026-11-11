Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта в Украине

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"К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую Президент России и руководство занимают в этих переговорах", - заявил Александр Лукашенко.-0-